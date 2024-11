Gadda ora pesca tra gli under a disposizione. Salgono le quotazioni di Useini e Mazzoni

Anche ieri consueta doppia seduta d’allenamento per i dorici che alla mattina si sono ritrovati al Del Conero e poi, dopo il pranzo da Qualità è Amore, hanno svolto il lavoro pomeridiano al Coppo di Sirolo. Tutti a disposizione di mister Gadda, con l’eccezione naturalmente di Magnanini e Ramires, infortunati. Per l’Ancona è il momento di fare qualche valutazione anche sugli under e sugli slot finora utilizzati: uno è quello del portiere. Laukzemis ha cominciato bene la stagione per poi perdere le sue certezze e infilare errori che sono costati cari all’Ancona. Bianchi non ha mai giocato e sicuramente merita una chance, ed è un 2005 come il lituano. Però poi c’è anche Filippo Bellucci, il fratello minore del difensore Niccolò, un classe 2006 che è stato voluto all’Ancona e che al momento costituisce un’alternativa da non sottovalutare. Con il 2006 in porta, infatti, l’Ancona potrebbe ricorrere a due 2005 tra centrocampo e attacco, e in questo caso i due candidati principali sarebbero Marino e Amadori. Ma tra i 2006 ci sono da considerare anche gli under della casa, cioè Useini e Mazzoni, il primo già nel giro della squadra di C dello scorso anno, che finora ha sempre mostrato buone cose quando è stato inserito a partita in corso. Il secondo può giocare da esterno di centrocampo a sinistra, ma anche da trequartista e potrebbe offrire a Gadda ulteriori possibilità, nel caso che in porta giocasse un 2005 tra Laukzemis e Bianchi e che l’altro 2005 fosse Marino, sulla fascia sinistra. Per fare chiarezza: il regolamento della serie D prevede l’utilizzo per 90’ di un 2004 (e seguenti), un 2005 (e anni successivi) e un 2006 (e seguenti), ma l’unico 2004 in rosa è Ramires, infortunato. Infatti l’Ancona finora ha sempre schierato almeno due 2005 e un 2006. Quanto agli altri under visti in campo finora, Savor a destra è partito bene per poi spegnersi progressivamente, anche se utilizzato in un ruolo che non è propriamente il suo. Azurunwa, dall’altra parte, ha giocato una buona partita contro la Civitanovese da esterno di sinistra, ma non s’è visto nelle successive partite in attacco. Marino va a giorni alterni. Ecco dunque che aumentano le quotazioni di Useini e di Mazzoni, ma anche quelle di Filippo Bellucci tra i pali, tutti 2006 di Ancona e dintorni. Dalle scelte di Gadda in fatto di under dipenderà la formazione iniziale che domenica affronterà L’Aquila al Del Conero. E tra i titolari potrebbero esserci sorprese.

g.p.