Galleria delle idee,. Tullio Bugari tra letture e musica

Quest’anno a Falconara gli eventi in commemorazione della giornata della liberazione 2024 proseguono anche oltre il 25 aprile.

La Galleria delle idee propone infatti un appuntamento ulteriore in festa e in musica programmato per oggi alle ore 18: "Ni nell’aria, viaggio picaresco tra memorie e territorio" di Tullio Bugari e il Duo Acefalo, con letture e canzoni tratte dall’omonimo libro. Sarà quindi un evento in chiave artistica che, per chi vorrà, concluderà con un festoso apericena su prenotazione attraverso il link https://forms.gle/6byb8GNgwqwEvQwQA.

Ní, il protagonista della storia, è un bambino molto piccolo, immerso nei giochi e nella magia dei vecchi misteri, ha imparato a scrutare i grandi pronto a rubare storie per riviverle nei suoi sogni. Grazie a una preziosa sensibilità l’autore sa raccontare, con singolare e raffinata capacità, la guerra e la Resistenza, contrade e locande, la campagna marchigiana del ’56, anno di grandi trasformazioni e tanti aneddoti fantastici. Attraverso estratti di questi suggestivi racconti potrete vivere un’esperienza magica e unica.