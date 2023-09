Gara Ciclistica e Fuochi d'Artificio a Osimo: Polemiche

"Nemmeno quest’anno in occasione della festa del patrono si terranno i fuochi d’artificio e la tradizionale gara ciclistica Rigoberto Lamonica. Potremmo anche chiudere un occhio sui fuochi d’artificio, pratica ormai sempre più in disuso e pericolosa per i nostri amici animali, ma la svogliatezza con cui non si è cercato di sopperire alla mancanza di un evento chiave della nostra storia come quello rappresentato dalla gara di San Giuseppe non può passare inosservata". Piovono critiche all’amministrazione comunale da parte del gruppo di opposizione delle Liste civiche. Stamattina in centro si disputa il Trofeo 5 Torri, la tradizionale corsa su strada organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Atletica Amatori Osimo, che regalerà a tutti i partecipanti una giornata di grande sport e di intenso agonismo. E’ la 40esima edizione. Il sindaco Simone Pugnaloni replica: "Siamo reduci da un’estate in cui ogni sera che c’era un evento in centro ci sono state fino a tremila persone e adesso concludiamo in bellezza con il Vivo festival. Ogni anno tutti si chiedono chi canterà e noi non solo portiamo Max Gazzè la sera del patrono ma raddoppiamo con Mara Sattei la sera prima. La tradizionale corsa di San Giuseppe era pronta, i soldi erano a bilancio. Ho fatto una riunione a Campocavallo con la società sportiva, erano tutti entusiasti, bisognava cambiare l’arrivo perché c’erano i cantieri in corso. Qualche giorno dopo il presidente mi ha comunicato che erano troppe le difficoltà per fare l’arrivo in Largo Trieste e quindi di comune accordo abbiamo sospeso la gara. Tra l’altro, fino a quando non è arrivato il Covid, mi sono speso per sempre per trovare risorse per organizzare la gara ciclistica a causa della mia passione. Per quanto riguarda i fuochi d’artificio, in tanti mi hanno chiesto di non farli per tutelare gli animali e poi i frati minori conventuali di San Giuseppe da Copertino vogliono devolvere quella cifra ai meno abbienti".