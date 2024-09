Gestione di chalet e mercato, pronti gli aiuti

Negozi e immobili comunali sfitti, mercato coperto e chalet dei giardini Regina Margherita senza un gestore, il Comune tenta la carta dei bandi regionali. L’Amministrazione comunale ha candidato il centro storico della città a Borgo Accogliente. "In forza dell’inserimento del centro storico nell’elenco dei borghi della Regione Marche, la Giunta comunale - spiegano dal Comune - sta lavorando a un progetto di valorizzazione del centro storico e in particolare sull’insediamento di imprese a vocazione turistica nei locali di proprietà comunale: 6 locali siti in piazza del Comune sotto il Loggiato San Francesco, lo Chalet dei Giardini Regina Margherita e il Mercato coperto".

In consiglio comunale su interpellanza di Roberto Sorci che chiedeva un "piano strategico per il commercio" coinvolgendo l’università Politecnica delle Marche l’assessore Francesca Pisani ha spiegato: "Oggi il problema di Fabriano è la mancanza di persone disposte a investire e di accrescimento dell’età della popolazione". E ancora: "Forse i locali del centro non si affittano anche perché da tempo non manutenuti, almeno alcuni. Perché si riavvii la macchina dobbiamo creare interesse degli investitori. Ricordo che due dei locali sotto il loggiato San francesco sono stati occupati. Prima del nostro arrivo non erano nemmeno stati proposti".

Il bando regionale prevede che il Comune possa essere beneficiario di 500mila euro qualora presenti un progetto, cofinanziato con almeno il 10%, per rivitalizzare un’area iscritta all’elenco della legge regionale del 2021. "Gli interventi finanziabili prevedono che vi sia una collaborazione pubblico-privato e riguardano sia investimenti di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, accessibilità, decoro urbano e sviluppo tecnologico (da realizzare nell’arco di 18 mesi), sia di riqualificazione a fini turistici e commerciali, potenziamento di servizi e infrastrutture turistiche e marketing digitale da attuare nel triennio (2024-2026)".

"In questo secondo caso gli interventi possono essere attuati da soggetti privati selezionati dal Comune attraverso procedure di evidenza pubblica, accordi di partenariato o lettere di adesione e possono riguardare sia micro-investimenti orientati all’attività economica, riqualificazione di immobili a fini turistici, sia la promo-commercializzazione turistica". Di qui i nuovi avvisi per la concessione di locali ai civici 4, 9, 10, 14-15, 17 e 18, il mercato coperto e lo chalet, "potendo in caso di esito positivo del bando sostenere economicamente con contributi o voucher le imprese che decideranno di insediarsi in tali locali".

Sara Ferreri