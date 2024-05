Giallo della scomparsa di Frida Khalo. Il pannello sparito da via 8 Marzo

"Cercasi Frida". È bastato un post del capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita, sul popolarissimo gruppo Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara?’, per scatenare l’ilarità generale di tanti concittadini. Il riferimento è al pannello che ritraeva Frida Khalo, pittrice messicana decisamente impegnata nel sociale e considerata una delle paladine del femminismo e dell’emancipazione. Ritraeva e non ritrae, appunto. Perché da alcune settimane quello stesso pannello non è più presente nel parcheggio a gradoni di via VIII Marzo. E i motivi sono del tutto incomprensibili. La soluzione più plausibile sembrerebbe essere quella di un deterioramento dell’opera, che a quel punto sarebbe stata rimossa. L’altra, meno verosimile al momento, quella di un furto. Ma che in città verrebbe esclusa. E pensare che quel ritratto era stato installato appena un anno fa, ad una manciata di giorni dalle elezioni amministrative, nell’ambito di un progetto di restyling delle cosiddette "terrazze" di Falconara Alta. Un progetto che era stato finanziato dall’artista Alberto Domesi ed aveva coinvolto attivamente la cittadinanza, e specie i bambini, nel colorare quell’angolo sotto il Castello ma da sempre così cupo, spento, seppure vissuto dai giovani. Non solo Frida, da qualche tempo sparita nel nulla, ma anche i volti di altri grandi donne come la principessa Lady Diana, ancora presente, per un omaggio alle stesse lungo la strada, via VIII Marzo, che ne celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il Comune di Falconara, all’epoca, aveva messo a disposizione l’area di sosta per tinteggiare e ripulire le mura, dove sono stati posizionati quei pannelli in plexiglass da 1,8 metri di altezza e 1,8 di larghezza. E ognuno riproduceva l’immagine di un personaggio femminile in stile pop art, con accanto una frase e una scritta colorata. A Frida era associata la scritta "felicità". Meno felici, invece, coloro che hanno fatto l’amara scoperta grazie ad una foto pubblicata sui social, che è diventata ben presto virale. "Come mai è stato tolto? – si è domandata una signora –. A me è piaciuto il modo in cui quei decori hanno dato colore a quell’area. Forse atti vandalici?". Come si diceva, più realistico pensare che il ritratto non fosse stato attaccato bene, a giudicare dal commento di alcuni falconaresi, o comunque sia stato tolto perché deteriorato. Nel frattempo il mistero s’infittisce perché, seppure richieste dal Carlino, non sono arrivate motivazioni ufficiali. Magari se ne saprà di più nei prossimi giorni. Che il pannello di Frida Khalo possa tornare regolarmente al suo posto in vista dell’estate?