Gimbo si ferma a 2,23 ed è medaglia d’argento

Kosice va di traverso a Gianmarco Tamberi: il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica, reduce dalla scintillante serata dell’Olimpico di Roma in cui giorni fa ha conquistato il suo terzo titolo continentale superando la misura di 2,37, ieri pomeriggio s’è fermato a 2,23. Una misura decisamente più modesta del sontuoso 2,37 di pochi giorni fa davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma che comunque gli è valsa il secondo posto sul gradino del podio dietro al turco Acet e davanti all’altro azzurro Lando.

In mezzo al pubblico del centro cittadino della città slovacca che ha sottolineato con lunghi applausi le performance degli atleti presenti al meeting, Magic Gimbo probabilmente non ha trovato le condizioni ideali per esprimersi al meglio: entrato in gara a 2,19 ha saltato la misura al primo tentativo, concedendo il bis a 2,23, poi i tre errori a 2,27 che gli hanno precluso la possibilità di proseguire.

Una delusione per Tamberi ma anche per i tanti suoi fan e appassionati di atletica accorsi a Kosice per assistere al Jbl Jump Fest, tappa del Continental Tour, e per fare il tifo per la star anconetana, soprattutto dopo quanto ha fatto a Roma in quella incredibile notte dello scorso 11 giugno.

E’ possibile che in Slovacchia Gimbo non abbia trovato quella carica e quella concentrazione necessaria per ritrovare una performance paragonabile a quella della magica notte romana. D’altra parte per il saltatore anconetano si trattava solo di una tappa di avvicinamento alle prossime Olimpiadi, appuntamento clou della stagione.

Ora l’agenda di Tamberi prevede la partecipazione alla manifestazione che si svolgerà il 9 luglio a Szekesfehervar, in Ungheria, poi il 12 luglio sarà nel principato di Monaco in Diamond League, e infine dovrebbe partecipare a una gara anche ad Ancona, circa una settimana dopo, in una data che è ancora da definire.

Quindi ci saranno le Olimpiadi di Parigi, occasione in cui Gianmarco Tamberi sarà il portabandiera dell’Italia insieme ad Arianna Errigo nella cerimonia d’apertura dei giochi olimpici fissata lungo la Senna per il prossimo 26 luglio.

Dopo la cerimonia Gimbo tornerà a casa per ultimare la sua preparazione in vista della gara di salto in alto. Con l’obiettivo, naturalmente, di diventare il primo uomo della storia del salto in alto a vincere due ori consecutivi alle Olimpiadi.

Parigi sarà la sua ultima Olimpiade, lo ha dichiarato lo stesso Gimbo in un paio di occasioni, anche se sono già tanti i suoi fan che sperano che ci ripensi.