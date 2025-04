Ginnastica Fabriano domina la terza tappa del Campionato di serie A1

Terza tappa del Campionato di serie A1 di ginnastica ritmica sotto il segno della ginnastica Fabriano che, con una prova stratosferica delle sue ginnaste e con il punteggio di 109,783 batte le agguerrite avversarie e si qualifica per le final six di Torino. La gara, organizzata dalla società fabrianese, si è svolta al Pala Baldinelli di Osimo. Dopo una prima prova da dimenticare le ragazze capitanate dal bronzo olimpico Sofia Raffaeli che hanno pagato a "caro prezzo" il rinnovamento, sono riuscite con prove straordinarie nelle altre due giornate a raggiungere la qualificazione. Nell’ultima tappa le atlete fabrianesi hanno dimostrato tutto il loro valore e alla fine sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio superando di oltre 3 punti là Motto Viareggio e di 6 l’Armonia d’Abruzzo Chieti.. Tre le ginnaste scese in pedana con Sofia Raffaeli che si esibita in modo impeccabile sia alla palla ottenendo un incredibile 29.000 che al nastro (27.933), con Veronica Zappaterreni che al cerchio ha conquistato un buon 26.817 e Anna Piergentili che alle clavette con il punteggio di 26.033 ha contribuito al successo di squadra. La classifica completa della tappa osimana è la seguente: 1 Ginnastica Fabriano 109.783; 2 Motto Viareggio 106.534; 3 Armonia d’Abruzzo Chieti 103.616; 4 Udinese 103.267; 5 Polimnia Ritmica Romana 102.100; 6 Milanese Forza e Coraggio 101.817; 7 San Giorgio 79 Desio 101.567; 8 Polisportiva Varese 99.200; 9 Eurogymnica Torino 98.000; 10 Opera Roma 97.850; 11 Cervia Ginnastica e Sport 97.299; 12 Società Ginnastica Terranuova 97.233. Tre combattutissime prove di Regular Season che alla fine ha assegnato alle prime sei squadre l’accesso alla Final Six di Torino dove il 17 maggio le società si contenderanno lo scudetto. Ricordiamo che Fabriano è Campione d’Italia uscente, Angelo Campioni