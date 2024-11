"Giomarche", premi alla carriera a Enrico Loccioni

L’Associazione Imprenditori Giomarche assegna il XIII Premio alla Carriera ad Enrico Loccioni.

L’associazione presieduta da Riccardo Montesi, in collaborazione con il Comitato Territoriale per il Premio, ha concluso l’iter per l’assegnazione scegliendo proprio la Loccioni Group srl, che svolge la sua attività ad Angeli di Rosora.

L’azienda Loccioni è un modello vincente riconosciuto ben oltre i confini regionali. Attualmente, Loccioni impiega più di 400 giovani laureati con un’età media inferiore ai 40 anni. Esperienza e professionalità permettono all’azienda di realizzare grandi progetti industriali innovativi, con metà del fatturato proveniente dall’estero.

La premiazione avverrà l’8 novembre a Senigallia alla presenza di imprenditori e autorità pubbliche; nella stessa serata verrà assegnata una targa alla memoria alla famiglia di Gabriele Pelliccia, della omonima azienda con attività a Casine di Ostra.

Il "Premio alla Carriera" conserva le biografie dei premiati in un libro che possa trasmettere ai giovani dei modelli, dei percorsi di vita, ricchi di successi, di imprenditori e professionisti che danno lustro al nostro territorio, anche oltre i confini nazionali.

Per la sua motivazione, il Premio ha ottenuto il patrocinio delle più importanti istituzioni nazionali.