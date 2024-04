"Giovani di ieri", in mostra anche un’allieva 96enne

Il corso d’arte dell’associazione "I giovani di ieri" di Ancona compie trentacinque anni di vita. E per ricordare tale traguardo si è deciso di organizzare una mostra, che sarà inaugurata questo pomeriggio alle ore 17 presso la storica sede dell’associazione, in via Redipuglia 35. Si tratta di una collettiva, a cui è stato dato il titolo ‘Estetiche variabili’. E siccome "I giovani di ieri", tra tele e pennelli, magistralmente guidati dalla maestra Patrizia Rossini, si mantengono anche ‘giovani di oggi’, ad esporre sarà anche l’allieva novantaseienne Silvana Fragassi Pandolfi. Le sue sono tele, dipinte ad olio, di solito sono di grandi dimensioni. I visitatori potranno ammirare le sue opere, insieme a quelle di Luisa Anderlucci, Paola Antognini, Stefania Barletti, spesso attratta dalla poetica dell’attesa delle figure di Hopper, Bruna Giampieri, nota per i suoi soggetti floreali, Giuliana Giampieri, Giuliana Iannoni, Santina Ottaviani, che spazia dai ritratti ai paesaggi, Paola Paoletti e Maria Letizia Zenobi.

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 19 aprile, e sarà visitabile nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19. L’ingresso è libero. ‘I giovani di ieri’ sono un’associazione fondata dall’indimenticata Ornella Lippi, scomparsa qualche anno fa, e oggi presieduta da Fabio Bellucci. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ancona. Per informazioni e prenotazioni visite: 071 52593 e igiovanidiieri@gmail.com.