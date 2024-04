Jorit in Russia, polemica sull’artista

Jorit, pseudonimo di Ciro Cerullo, classe 1990, è un artista specializzato in street art. Dopo avere frequentato l’Accademia di Belle Arti, nel 2011, espone le sue opere al Mann di Napoli. Negli ultimi anni, però, si è fatto riconoscere soprattutto per la specializzazione nella street art, in città come Napoli, disegnando Diego Armando Maradona, o in città come Firenze, disegnando ritratti di Antonio Gramsci. Negli ultimi giorni Jorit ha partecipato a un forum internazionale della gioventù in Russia e ha chiesto a Putin se poteva fare una foto insieme a lui: "Voglio mostrare all’Italia che sei un essere umano". L’artista ha postato subito una storia su Instagram in cui spiega che la visita in Russia è coerente alla sua attività artistica e al suo obiettivo di diffondere un messaggio di pace. Jorit aggiunge che bisogna fermare subito la guerra, riprendere un dialogo con la Russia e costruire ponti tra i popoli, ora. L’artista pone l’attenzione sulla questione della pace, ma dimentica che non può esserci pace con chi, a quanto pare, una pace giusta non la vuole. Sul social network scrive: "Come molti altri prima hanno già detto, se la Russia si ferma, finisce la guerra, se l’Ucraina si ferma, finisce l’Ucraina. E poi tocca all’Europa". Tutto questo ha creato molto scalpore per la maggior parte della popolazione italiana. L’artista sarà ancora o non sarà più amato dalla sua popolazione, dopo questo avvenimento polemico e controverso? Andrea Lucesoli, 3B