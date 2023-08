Giro di vite del Comune "Le vecchie ordinanze sono troppo lacunose Vanno presi e multati"

Pugno duro contro i vandali: l’annuncio non è più solo un annuncio. Il sindaco Daniele Silvetti e il pugno di ferro nei confronti dei writer scatenati si tradurrà presto in una nuova ordinanza comunale. Che poi, a dire il vero, Ancona non è nuova a ordinanze di questo tipo. Già all’epoca della giunta Mancinelli bivacchi e teppistelli si combattevano a colpi di ordinanze, che però rimanevano solo sulla carta. Ma adesso l’amministrazione annuncia un’ulteriore stretta. Sorge spontanea una domanda: c’è davvero bisogno di un’altra ordinanza se già la Mancinelli ne aveva varate diverse che sono però rimaste – a giudicare dai muri – lettera morta? A chiarire la questione, è il numero uno di palazzo del Popolo: "Stiamo facendo uno studio al riguardo, per capire se le ordinanze Mancinelli siano (o meno) scadute. Certo è che attualmente – spiega Silvetti – stiamo lavorando sulle ordinanze per combattere bivacchi e accattonaggio, che ricadono nel decoro urbano".

È però da valutare se l’ordinanza anti graffiti sia da accorpare a quella sul decoro o possa invece godere di vita propria. Ad avere l’ultima parola, sarà il tavolo tecnico tra sindaco, vicesindaco (e assessore alla sicurezza), prefetto e questore: "Tra qualche giorno – fa notare Silvetti – discuteremo anche del quadro sanzionatorio. Si punterà sulla flagranza, anche mediante potenziamento della videosorveglianza cittadina. Una volta che il vandalo sarà identificato, verrà ovviamente sanzionato. Stiamo pensando a misure che possano fungere anche da deterrente, nonché agire sull’ambito socio-educativo".

L’assessore al decoro urbano, Daniele Berardinelli, parla invece di convenzioni pubblico-privato per "applicare una resina su edifici e monumenti più colpiti, tale da rendere più facile il ripristino mediante utilizzo di una idropulitrice. Sono già due le ditte che ci hanno contattato, nei prossimi giorni daremo seguito al progetto", ribadisce. Di privati parla anche Silvetti: "Pensiamo di riconoscere un contributo a coloro i quali vogliano ripulire le proprie abitazioni dai vandalismi. Le ordinanze Mancinelli? Erano troppo lacunose, persino sul fronte delle sanzioni. Avevano maglie troppo larghe per poter agire. Noi, invece, stiamo portando avanti una mappatura sul fronte bivacchi e accattonaggio, con misure che possono arrivare anche ai Daspo urbani. La volontà politica di migliorare la città c’è – assicura Silvetti – e quindi adesso servono misure che consentano di fare tutto ciò".

Nicolò Moricci