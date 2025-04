"Giunta Silvetti, solo confusione e propaganda"

"Tre giorni di confusione sul porto: la Giunta Silvetti perde ancora credibilità". L’affondo, dopo quelli in consiglio comunale di lunedì scorso, arriva da parte dell’opposizione consiliare: "Da due anni si parla di una possibile alternativa alla pista ciclabile in via Marconi, un progetto già finanziato. L’assessore Zinni ha condotto presunte ‘interlocuzioni’ per spostare il tracciato in area portuale, un’ipotesi sempre ritenuta irrealizzabile da Garofalo, che lo ha ribadito pubblicamente anche venerdì scorso. Nonostante questo, martedì il sindaco Silvetti ha dichiarato che la pista si farà, lungo i binari della Stazione Marittima. Ma in giunta si parlano? – si legge in una nota diffusa da Pd, Ancona Futura e Diamoci del Noi in riferimento ai servizi del Carlino dell’ultima settimana – A gettare altra confusione è intervenuto Bugaro, rappresentante del sindaco nel comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale. Bugaro ha chiuso la porta alla ciclabile in porto, definendo il progetto della ciclabile al porto ‘sbagliato’ e sostenendo che la perdita di finanziamenti non è un problema. Il sindaco non dialoga nemmeno con il proprio rappresentante? Nel frattempo Silvetti aveva annunciato la riapertura della stazione marittima parlando di ‘interlocuzioni a vari livelli’ con RFI. Ma chi sta realmente trattando con RFI? Intanto c’è il via libera a un parcheggio sull’area dell’ex stazione. Resterebbero due binari inutilizzabili. Il sindaco ha parlato di un treno in transito senza passaggi a livello, anche perché RFI sta eliminando tutti i passaggi a livello per legge, come dimostra l’ultimo caso nelle Marche, a Rosora, celebrato dall’assessore regionale Baldelli. Nel caso Garofalo dice che non esiste l’ipotesi di rimettere il passaggio a livello. Aspettiamo che ci venga spiegata quale sarebbe la soluzione in grado di far transitare un treno ‘libero’ lungo la strada del Mandracchio. Per ora, solo confusione e propaganda".