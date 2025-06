Giunta, Urbanistica e Grandi progetti al sindaco

A pochi giorni dall’insediamento ufficiale, la sindaca di Osimo Michela Glorio ha sciolto le riserve sulla composizione della nuova giunta comunale. "Su di me tengo le deleghe a Urbanistica, Personale, Protezione civile, Grandi opere (scuola di Campocavallo, museo del Covo e Palascherma, da appaltare entro l’anno) e del progetto ’Osimo città europea dello Sport’. Il vento del rinnovamento è arrivato, credete in noi", ha detto ieri in Sala Vivarini. Paola Andreoni (Pd) è vicesindaco e ha assunto le deleghe a Politiche sociali e Sport: "Tornerò a servire la città con grande umiltà, incontrando subito le associazioni sportive", ha affermato. Mauro Pellegrini (Pd) a Bilancio, Forme associative tra Comuni, Contenzioso, Cultura e Turismo, ultima delega questa "tenuta" per anni da Glorio. "Io e Andreoni siamo ritenuti senior, questo un po’ mi infastidisce – ha scherzato Pellegrini -. L’esperienza, certo, è importante. Mi impegnerò a definire subito il cartellone estivo come segno di ripartenza. Il bilancio è sano e da qui possiamo ripartire".

Lunedì saranno convocati i commercianti e le associazioni per organizzare l’estate. Poi le new entry. Simonetta Tirroni (lista del sindaco) è assessore a Scuola, Infanzia e Adolescenza, Rapporti con le parrocchie e promozione della pace, Pari opportunità: "Per studi e lavoro sono esperta in Comunicazione. Mi occuperò a questo prestigiosissimo incarico. I giovani devono essere messi al centro delle nostre decisioni". Jacopo Angeletti (Energia Nuova) con deleghe a Rapporti con le società partecipate, Cura e manutenzione del territorio, Smart city e innovazione tecnologica, Servizi demografici: "Sono commercialista e sono stato Ad della Osimo Servizi, occasione per capire il funzionamento della macchina amministrativa". Tommaso Spilli (Ecologia e futuro) è assessore ad Ambiente, Mobilità sostenibile, Cer, Patrimonio: "Sono dottore forestale e sono a disposizione per segnalazioni che riguardano gestione di fossi e verde".

Jacopo Celentano ad Attività produttive, Centro storico, Politiche europee e Partecipazione Democratica: "Il mio impegno è iniziato come presidente del Consiglio di quartiere Osimo 1. Presto incontreremo proprio tutti i Consigli". Lorenzo Bottegoni (Uniti per Michela Glorio) a Viabilità, Polizia locale e Sicurezza: "Sono geometra. Farò del mio meglio per far tornare Osimo com’era". A Fausto Marincioni (lista del sindaco) va la delega consiliare "Adattamento del territorio ai cambiamenti climatici". In questi giorni la sindaca ha avuto diversi impegni istituzionali, tra questi ad accompagnare la Volley Osimo promossa in serie A3 in Consiglio regionale dove è stata premiata per il traguardo storico. Domenica alle 17 ha organizzato una festa di ringraziamento con street food e musica al parco Verde Energia di Campocavallo.

Silvia Santini