Gli "ambasciatori" delle Alpi con l’amore per l’ambiente

"Siamo ambasciatori delle Alpi, globetrotter locali con l’amore per la nostra regione e per i paesi stranieri". Dai voli sopra le vette più maestose d’Europa, a quelli in quota ai Sibillini fino alla discesa fronte mare Adriatico. SkyAlps, piccola aerolinea regionale, guarda più a sud e alla continuità territoriale delle Marche con Roma e Milano. La compagnia aerea italiana, fondata nel 2021, ha sede e hub all’aeroporto di Bolzano. Nella giornata di ieri, alla chiusura della manifestazione d’interesse, si è appreso dell’offerta presentata per operare da e per l’Ancona International Airport, con velivoli che, per capienza e caratteristiche, si sposano bene alle cosiddette "rotte domestiche". L’intera flotta è infatti composta da aerei Dash-8 Q-400, biturboeliche per voli a breve e medio raggio con una capacità massima di 76 posti. Con 2,3 litri per passeggero ogni 100 chilometri percorsi, questi aerei consentono un risparmio di emissioni fino al 50 per cento rispetto ad altri jet regionali e producono meno rumore durante il decollo e l’atterraggio. SkyAlps è una società figlia del gruppo Fri-el Green Power, azienda di spicco nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dunque, si legge nel sito, "la sostenibilità fa parte del nostro Dna fin dalla fondazione". Il vettore collega oltre 20 città europee con voli diretti.