Gli appuntamenti in Val di Magra. Cinque serate indimenticabili

Dal 9 luglio al 21 agosto torna Women – Voci di donne, rassegna musicale organizzata dai Comuni dello spezzino con il sostegno di Fontazione Carispezia che porterà in 9 luoghi del territorio 9 grandi artiste in concerto, di cui ben 5 si esibiranno in Val di magra. Ad aprire la rassegna il 9 luglio alle 21, all’anfiteatro romano di Luni sarà Paola Turci che insieme al critico musicale Gino Castaldo porterà in scena Il tempo dei giganti, progetto che tra musica e parole ricreerà l’energia vibrante del triennio magico della musica italiana, collocato tra il 1979 e il 1981. Grande attesa per Old Songs, News Songs and Other Songs, concerto di Suzanne Vega - una delle principali cantautrici della sua generazione, poi emersa come una figura di spicco del revival della musica folk dei primi anni Ottanta -che si svolgerà in Fortezza Firmafede il prossimo 13 luglio alle 21. Prevista invece per il 25 luglio, alle 21.in piazza Querciola a Castelnuovo Magra, la performance di Sabrina Guzzanti (in foto) che con Liberidà liberidì proporrà al pubblico conferenze spettacolo a metà strada con una stand up comedy, sul nostro presente travagliato. Lo stesso giorno allo stesso orario, in piazza XIII dicembre a Montemarcello (Ameglia) si esibirà la cantautrice pop jazz Simona Molinari. A chiudere la rassegna il 21 agosto, alle 21, in piazza della Pace a Santo Stefano di Magra sarà invece Chiara Civello che porterà in scena il suo nuovo tour Sempre così. Arianna Porcelli Safonovf si esibirà il 17 luglio a Lerici mentre il 13 agosto, alle 21, rispettivamente a La Spezia e a San Terenzo si terranno i concerti di Carmen Consoli e di Nada. Marina Rei si esibirà il 20 agosto a Monterosso. Le prevendite online sulle piattaforme Vivaticket e Ticketone.

Elena Sacchelli