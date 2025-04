Gli appuntamenti tra centro e lungomare

Pasqua a Senigallia, oggi c’è la caccia al tesoro. L’appuntamento è dalle 16 alle 19 in piazza Roma, mentre lungo il corso 2 giugno verranno organizzati dei laboratori creativi. Il Foro Annonario ospiterà come ogni anno il mercatino artigianale ‘Un foro per Pasqua’, che resterà aperto fino a martedì. Da oggi al 27 aprile le aperture straordinarie (9-12 e 16-19) della Pinacoteca Diocesana consentiranno una visita ai tanti turisti e cittadini a Senigallia per godersi un periodo di riposo fra mare, natura e cultura. Fino al 27 aprile anche la Rotonda a Mare resterà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19,30, stesso orario di apertura per il 1 e il 2 maggio. Il 3 e 4 maggio resterà aperta anche al mattino dalle 10,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19,30. In occasione delle festività pasquali, anche il Museo Nori De’ Nobili della Città di Trecastelli sarà aperto al pubblico domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, dalle 17 alle 19.30. Un calendario primaverile ricco di appuntamenti quello proposto dalla spiaggia di velluto: il 25 aprile il Lungomare Mameli ospiterà la Mostra Mercato "Primo Sole", che celebra l’inizio della bella stagione con profumi, sapori e creazioni dell’artigianato artistico. Dal 22 al 15 maggio tornerà invece protagonista ‘Fosforo – la festa della scienza’.