Gli scatti di Giacomelli sui pack delle chips. Patatas Nana

Due eccellenze cittadine danno vita a qualcosa di unico: le immagini di un grande fotografo del Novecento Mario Giacomelli, nel centenario della sua nascita, vanno ad arricchire i pack delle iconiche chips Patatas Nana, un pezzo di spiaggia di velluto esportato in tutto il mondo. In passato era stata la Rotonda a Mare a rendere unici i pack delle chips sabbiate e questa volta sarà ancora Senigallia a essere protagonista mentre questa collaborazione racconta proprio come i cinque sensi possono godere della creatività in tutte le sue forme: contemplando la bellezza delle immagini di Giacomelli, immaginandosi gli odori delle campagne marchigiane uniti a quello salmastro del mare Adriatico, mentre si degusta una chip Patatas Nana. Ed è così che alcuni degli scatti più iconici di Mario Giacomelli sono stati scelti dallo chef Michele Gilebbi e l’Archivio Mario Giacomelli per celebrare questo grande artista. Da domani e per tutto l’anno di celebrazioni del centenario di Mario Giacomelli, questo assortimento di Patatas Nana sarà venduto come limited edition e potrà essere acquistato sullo shop online www.patatasnana.com o presso le migliaia di rivenditori disseminati in Italia, tra cocktail bar, drogherie, enoteche, ristoranti e concept store. La semplicità rivoluzionaria di Patatas Nana - una patatina in busta che unisce la lavorazione artigianale all’utilizzo di soli tre ingredienti senza conservanti e aromi – incontra la potenza sottile delle fotografie di Mario Giacomelli.