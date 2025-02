Gli studenti del Mannucci in azione. Il loro quartiere ripulito dai rifiuti

Sostenibilità nella didattica: così gli studenti del Liceo Artistico ‘Mannucci’ aiutano il quartiere ad essere più pulito. Nell’istituto di via Michelangelo, in collaborazione con AnconAmbiente, gli studenti delle classi 3A (Arti Figurative) e 3D (Architettura e ambiente) hanno svolto attività di cittadinanza attiva nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica: "La nostra scuola – sono state le parole del dirigente scolastico del ‘Mannucci’, Luca Serafini – ha attivato ormai da un triennio la cosiddetta ‘Settimana del Mannucci’ che permette di realizzare lezioni alternative alla didattica tradizionale, permettendo di approfondire tematiche di interesse comune tra docenti e studenti, ricalibrando il rapporto insegnante-allievo in un’ottica di mutuo scambio e favorendo così la motivazione verso il percorso scolastico e la curiosità verso gli argomenti trattati. Un’iniziativa che ha ricevuto la pronta adesione del maggiore gestore dei servizi di igiene urbana della provincia di Ancona". Le attività sono state condotte e organizzate dalla professoressa Discepoli, docente di storia dell’arte. I funzionari e operatori di AnconaAmbiente hanno potuto fornire preziose indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e sulle modalità più idonee per migliorare la percentuale di rifiuto riciclato. L’azienda, inoltre, ha fornito bidoni e attrezzature per aiutare in questa impresa le studentesse e gli studenti coinvolti.

"La finalità dell’iniziativa è quella di rendere la scuola un luogo di formazione alla sostenibilità e alla minimizzazione dell’impatto dell’uomo sull’ambiente. In più si vuole dare un segnale importante alla cittadinanza: gli studenti e le studentesse, cittadini di oggi e del domani, sono una risorsa preziosa per un futuro più sostenibile e per pensare in scala utili alleati per un quartiere più pulito".