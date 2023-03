"Go Gianni Go": Morandi al palas

Gianni Morandi arriva ad Ancona. C’era un ragazzo, ma forse c’è ancora. E va a cento all’ora per cantare ‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte’. Apre tutte le porte, Morandi, per riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzetti italiani. Dopo Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino, Ancona è pronta ad accogliere lo showman in grado di tenere alta la carica di energia ed entusiasmo per l’intera durata dei suoi concerti. Gian Luigi Morandi (questo il suo vero nome) canterà stasera, alle 21, sul palco del Pala Prometeo di Passo Varano. L’eterno ragazzo di Monghidoro, che compirà 79 anni il prossimo 11 dicembre, torna nelle Marche in occasione del tour ‘Go Gianni Go – Morandi nei palasport’.

L’artista bolognese, da oltre 60 anni sulla cresta dell’onda, è uno dei pochi artisti italiani ad attraversare le emozioni di più generazioni. D’altronde, uno su mille ce la fa. Pressoché sold out la data marchigiana: ancora pochissimi i biglietti disponibili e quasi 5mila spettatori.

Morandi pare molto legato alle Marche per rapporti di amicizia e di lavoro: ad aprile, potrebbe essere di nuovo qui per la partita con la Nazionale italiana cantanti e, più avanti, per un concerto estivo a Senigallia. Il traffico, oggi, non subirà alcun importante stravolgimento, come invece avvenne per l’esibizione di giugno della rock star Vasco Rossi. A confermarlo, è la comandante della polizia locale dorica, Liliana Rovaldi: "Non ci saranno navette, perché è un concerto come tanti altri, con poco meno di 5mila persone".

Il 3 marzo è uscito il suo ultimo album ‘Evviva!’, che segna la rinascita dell’artista dopo la rovinosa caduta nel falò di casa, che gli è costata l’ustione ad una mano. Poi, la telefonata di Jovanotti, le canzoni insieme, due Sanremo (uno da cantante in gara con ‘Apri tutte le porte’ e uno da conduttore) e ora il tour nei palazzetti dello sport italiani. Per il tour, il cantante ha pensato a una speciale scaletta con un concentrato di vitalità e potenza che mescola le tracce del nuovo progetto discografico coi grandi classici del repertorio. Sul palco, sarà affiancato da una formidabile band diretta dal maestro Luca Colombo, alle chitarre con Michele Quaini. Alla batteria, Ricky Quagliato, al trombone Ambrogio Frigerio, al basso Paola Zadra, al pianoforte Maurizio Campo, alle tastiere Michele Lombardi, alla tromba Camilla Rolando, al sax Nicholas Lecchi, alle percussioni Daniele Leucci, ai cori Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra. Il ‘Go Gianni Go’ segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, dell’estate 2022.

n. m.