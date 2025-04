Go World e il Congresso mondiale del Cim

Si è aperto a Tunisi il 14esimo congresso annuale della CIM (Confederazione degli italiani nel mondo) che vede come partner organizzativo Go World Tour Operator. L’iniziativa di tre giorni si propone come momento di condivisione di esperienze, progetti e strategie volte a valorizzare la presenza italiana all’estero e rafforzare i legami tra le comunità italiane e i paesi di accoglimento. Il tema di quest’anno è "L’Italia di ritorno per lo sviluppo economico del paese di origine e quello di accoglimento".

Gli italiani residenti all’estero, secondo l’Aire, sono, nel 2024, circa 6.134.100, una cifra che sale a 80 milioni comprendendo nel novero anche oriundi e discendenti e addirittura a 260 milioni se si include il numero degli affini con legami parentali, di quanti parlano la nostra lingua o comunque si sentano particolarmente vicini alla nostra cultura, anche per motivi di lavoro.

"È un grande onore per Go World essere parte di questo evento ed essere in prima linea, attraverso il nostro reparto incoming Go in Italy, nello sviluppo e proposta di itinerari e pacchetti volti a promuovere il turismo delle radici nelle Marche – dichiara Ludovico Scortichini, CEO di Go World – Da molti anni si parla di questo fenomeno ma ora è il momento di agire. I numeri parlano chiaro e sono moltissimi i marchigiani all’estero di seconda e terza generazione che hanno voglia di riscoprire i territori, i costumi e le origini delle loro famiglie".