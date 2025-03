Goldengas, la salvezza è a un passo. Sono cinque le vittorie consecutive

Goldengas Senigallia, ci siamo quasi. Continua il momento d’oro della formazione allenata da coach Gian Marco Petitto nella seconda fase del torneo di serie B Interregionale, girone Play-In Out. In trasferta a Valmontone, domenica scorsa, contro il Palestrina (con il quale si è giocato a porte chiuse per la squalifica del campo laziale) è arrivata infatti la quinta vittoria consecutiva. Senigallia in pratica ha perso soltanto la prima partita di questa seconda fase, contro il Ferentino in trasferta, per poi vincere tutte le altre: mancano sei giornate alla fine e domenica inizia già la fase di ritorno di questo minigirone e al PalaPanzini salirà proprio Ferentino per un match a questo punto determinante.

Con la vittoria di Valmontone infatti la Goldengas è salita a quota 22 punti in classifica, agganciando in vetta il Val di Ceppo che rimane davanti per gli scontri diretti: per la prima volta però Senigallia ha quattro lunghezze di vantaggio sulla quarta, che a sei partite dalla fine non sono pochi specie considerando che la Goldengas ne giocherà ben quattro in casa. Ricordiamo che solo le prime tre, del girone da dodici, si salveranno direttamente; l’ultima retrocederà subito (rischio scongiurato ormai anche matematicamente dalla squadra di Petitto) e le classificate dal quarto all’undicesimo posto faranno i play-out. Senigallia e Val di Ceppo guidano con 22 punti, Civitanova è a 20: al momento questre tre si salverebbero subito. Poi seguono a 18 Ferentino, San Paolo Ostiense, Teramo, Roseto e Vasto, a 16 Palestrina, a 12 Castel San Pietro, chiudono Mondragone a 6 e Pescara a 4.

Con l’assetto maturato nel corso del torneo dopo gli arrivi di Clementi, Soviero e Carrara, è indubbio che il quintetto senigalliese abbia trovato maggior equilibrio e a questo punto viene quasi il rimpianto di non aver costruito questa squadra, decisamente più logica, dall’estate, perché forse in quel caso la Goldengas avrebbe potuto centrare il girone Gold per la promozione. Ma ora c’è da pensare a chiudere la pratica permanenza. Intanto nelle ultime ore rimbalzano voci su un probabile approdo del vice-coach Gabriele Marini all’Osimo in C, come capo allenatore: novità attese nelle prossime ore.

Andrea Pongetti