Goldengas quarta e ora c’è il Loreto Pesaro

La Goldengas ha fatto il suo dovere, ma non è bastato per migliorare la posizione. I biancorossi si presentavano al quarto posto all’ultima giornata della seconda fase, in trasferta a Valmontone, parquet di casa del Palestrina: posizione che non poteva essere peggiorata, ma poteva migliorare con una vittoria e risultati favorevoli dagli altri campi. La vittoria è arrivata nonostante la prestazione mostruosa nel Palestrina di Rossi, che ha segnato oltre la metà dei punti dei suoi (45 su 89, Goldengas a 94), i risultati favorevoli dagli altri campi no. Si è verificata infatti l’unica condizione per la quale Senigallia sarebbe rimasta quarta pure vincendo, cioè la vittoria di Matelica a Roma e quella del Bramante Pesaro a Fiumicino, e dunque la Goldengas ha dovuto accontentarsi della quarta piazza. Il che significa la certezza di giocare soltanto i quarti di finale dei play-off col vantaggio del fattore campo. Quarti di finale dei play-off che proporranno, dall’8 maggio, un derby davvero fratricida contro il Loreto Pesaro, data un po’ da tutti come la grande favorita della vigilia per la promozione in serie B Nazionale: la squadra costruita dagli ex Federico Ligi (direttore sportivo) e Stefano Foglietti (allenatore) in realtà ha avuto un rendimento altalenante, ma con qualche correzione in corso d’opera e l’amalgama creatasi tra i tanti volti nuovi ingaggiati, ha poi ingranato le marce giuste, pur chiudendo soltanto al quinto posto. Non certo l’avversario più agevole, anzi, sicuramente il peggiore tra quelli che la Goldengas avrebbe potuto affrontare in un primo turno di post season, nonostante nella stagione regolare la Goldengas abbia vinto sia in casa che fuori lo scontro diretto, al termine di due partite comunque tiratissime e costantemente in equilibrio, emozionanti soprattutto nei secondi finali. "Sfide d’alta quota, incroci pericolosi per uomini coraggiosi – sottolinea battagliera la società senigalliese in un post sul suo canale ufficiale –. Ma siamo in ballo e anche la Goldengas a questo punto vuole ballare e a prescindere dall’avversario vuole farlo con il migliore vestito addosso". Anche perché il fattore del campo favorevole in una sfida al meglio dei tre incontri un peso potrebbe averlo: certo, il tifo senigalliese non è acceso come quello di un impianto greco, ma nel rinnovato PalaPanzini, dove sono appena state poste le 915 nuove poltroncine, la Goldengas in questa stagione ha vinto 14 partite su 15: quattordici vittorie consecutive dopo la sconfitta nella prima partita del campionato ormai sette mesi fa