Gorgovivo, la Signorini al vertice

Una novità importante per Stefania Signorini che, ieri mattina, è stata nominata presidente dell’assemblea dei sindaci del Consorzio Gorgovivo, l’organismo che raccoglie venti Comuni dell’Anconetano e del Maceratese ed è titolare della concessione demaniale per la captazione dell’acqua legata alla sorgente di Gorgovivo, nel territorio di Serra San Quirico. L’elezione è avvenuta all’unanimità. "Ringrazio i colleghi che mi hanno proposto come presidente e che mi hanno eletta all’unanimità – ha commentato il primo cittadino falconarese e, da ieri, neopresidente dell’assemblea dei sindaci di Gorgovivo Stefania Signorini –. Sono consapevole dell’importanza di questa carica: la rete idrica è una struttura strategica, perché l’acqua è la risorsa per eccellenza e non va data per scontata. La sorgente Gorgovivo è un bene prezioso, che va tutelato. La sfida di oggi è quella di individuare altre fonti, per implementare le risorse disponibili, un percorso che stiamo già portando avanti". Il Consorzio Gorgovivo è nato negli anni ’60 con otto Comuni della provincia di Ancona. Oggi, invece, sono venti in totale: Agugliano, Ancona, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Esanatoglia, Falconara Marittima, Genga, Jesi, Matelica, Monsano, Monte San Vito, Montemarciano, Morro d’Alba, Offagna, Polverigi, San Marcello e Senigallia.