"Grazie per le emozioni". Premiata la Vela Ancona

Le pallanuotiste della Cosma Vela Ancona premiate in Regione per la recente promozione in serie A1. Sono state ricevute dall’assessore Chiara Biondi insieme al presidente del Coni Marche, Fabio Luna, e al presidente della Federnuoto delle Marche Fausto Aitelli, accolte e premiate dalla Regione Marche per la magica cavalcata che le ha portate, lo scorso 2 giugno a centrare la promozione in A1, campionato dove hanno già militato tra il 2019 e il 2022, durante il difficile periodo segnato dalla pandemia, campionato che rappresenta la massima espressione della pallanuoto femminile italiana. Le protagoniste della straordinaria stagione sono Aurora Andreoni, Sofia Consolani, Sofia Campitelli, Elisa Monterubbianesi, Viola Manini, Viktoria Kiss, Chiara Bartocci, Matilde Olivieri, Greta Dametto, Giulia Bersacchia, Elena Altamura, Elisa Quattrini, Michelle Malatesta, Lisa Strappato e Michela Ferretti, molte delle quali presenti in Regione, nonostante alcune siano alle prese con gli esami di maturità, insieme al coach Milko Pace, al presidente Igor Pace e al vicepresidente Andrea Consolani. "Grazie per le emozioni – ha detto l’assessore Chiara Biondi – lo sport marchigiano ci sta dando grandi soddisfazioni".