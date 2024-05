Green Loop Festival,. Riciclato Circo Musicale stasera in concerto

Entra nel vivo il Green loop festival di Morro d’Alba che stasera offrirà concerti e spettacoli nel borgo del vino Lacrima. Alle 18 (ingresso libero) alla cantina Vicari, nello spazio aperi-talk, Ciro Menale, direttore artistico dell’Orchestra del Mare racconterà la genesi de "Il violino e il mare", il violino realizzato dai detenuti del carcere di Opera con il legno dei barconi dei migranti naufragati a Lampedusa. Nell’occasione, un ensemble di musicisti della Piccola orchestra dei popoli suonerà gli strumenti del mare, tra cui il violino. Alle 21 (ingresso libero) in piazza Barcaroli ci sarà il concerto della nota band ‘green’ "Riciclato circo musicale" con la partecipazione straordinaria dei ragazzi delle scuole medie di Monsano e San Marcello, che suoneranno gli strumenti realizzati nei laboratori di riciclo prodotti dal Green Loop Festival nel mese di aprile.

Aprirà la serata il gruppo di Danze Popolari e Internazionali Danzaintondo che presenterà due danze dedicate al Green loop Festival. Sarà disponibile anche uno spazio ristoro e degustazione dei prodotti Km zero e dei vini tipici del territorio. Si inizierà alle 10 con un laboratorio di fotografia dedicato ai giovani e agli scatti "da social". Nel pomeriggio alle 16 in collaborazione con Plastic Free partirà l’evento di "plogging" vale a dire una corsa-camminata ecologica, aperta a tutti coloro che hanno desiderio di conciliare l’attività fisica con la pulizia degli spazi verdi (per le iscrizioni cliccare su: www.plasticfree.it)