Grignani e i "Residui di rock’n’roll"

La stagione di concerti pop della provincia anconetana si arricchisce di un altro nome. E’ quello di Gianluca Grignani, che torna ad esibirsi dal vivo con ‘Residui di rock’n’roll’, il suo nuovo tour che a partire dal 29 marzo lo porterà nei principali club italiani. Tra di essi c’è il Mamamia di Senigallia, seconda tappa del ‘giro’.

Dieci gli appuntamenti in programma, ospitati in location che permetteranno un incontro il più possibile ‘ravvicinato’ tra il cantautore e il suo pubblico. Si tratta di un tour pensato in modo tale da ripercorrere nel modo più completo e fedele l’ormai trentennale carriera dell’artista, anche se grande protagonista sarà soprattutto il rock, il genere che Grignani ha plasmato alla sua maniera, e che lo accompagna sin dai suoi esordi. Ad unire chi è sul palco e gli spettatori sarà dunque una scaletta ricca di hit da cantare tutti insieme a squarciagola, di grandi successi che hanno segnato la storia recente della musica italiana, da "Destinazione Paradiso", forse il suo pezzo migliore, a "La mia storia tra le dita", da "La fabbrica di plastica" a "Quando ti manca il fiato", brano presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita sui circuiti www.ticketone.it e www.ticketmaster.it. Posto unico in piedi 34,50 euro.

Intanto è già alle porte il concerto di un altro cantautore italiano, che però non si potrebbe immaginare più diverso da Grignani, per stile e indole. Stiamo parlando di Fabio Concato, atteso mercoledì (ore 21) alle Muse di Ancona.

Un appuntamento imperdibile con la musica italiana d’autore, nel corso del quale Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi maggiori successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire. Si va dalle prime canzoni, come ‘Fiore di maggio’ e ‘Ti ricordo ancora’, ai brani più recenti. Con lui, sul palco del ‘Musico Ambulante Tour’, Ornella D’Urbano (piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

Questi i prezzi dei biglietti: platea e prima galleria 40,25 euro; seconda galleria 34,50 euro; terza galleria 28 euro (info 071 52525).

Le Muse a febbraio proporranno anche ‘Symphonika on the rock’ (il 10), grande show con i grandi classici del rock riarrangiati per band e orchestra, e ‘Canto Libero - omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol’ (il 17). Tre gli eventi, per ora, previsti a marzo: i concerti di Gio Evan (il 14) e Angelo Branduardi (il 21), e il concerto-show ‘Queen at the Opera’ (il 29).