Guai per mister Gadda Amadori infortunato

Società con il fiato sospeso per Amadori: ieri mattina, durante la partitella, l’attaccante ha subito un infortunio al ginocchio ed è stato costretto a interrompere l’allenamento. Quale sia l’entità dell’infortunio è presto per saperlo: oggi Amadori sarà sottoposto a risonanza magnetica e a tutte le prove per capire di quale problema si tratti, il più grave pare che possa essere quello al legamento crociato, la società naturalmente spera che invece non sia nulla di grave e che il giocatore possa essere recuperato al più presto. Intanto sicuramente domenica contro la Vigor non ci sarà, così come non ci saranno né Marino né Bikovskis. Il primo, infatti, anche ieri ha svolto un allenamento differenziato ed è sulla strada del recupero ma per precauzione starà a riposo. Lo stesso vale per il lettone che due giorni fa ha subito una leggera distorsione alla caviglia durante l’allenamento. Tre under in meno per Massimo Gadda, in vista del derby con la Vigor, ma almeno Alluci è recuperato, un dettaglio non da poco in una partita come il derby.

Con tre defezioni l’Ancona si prepara, quindi, alla sfida di domenica. Al momento l’undici che ha più probabilità di vestire la maglia da titolare è quello con Laukzemis tra i pali, Rovinelli, Codromaz e Magnanini in difesa, Bugari, Useini, Gulinatti, Alluci e Pecci a centrocampo, e Martiniello insieme a uno tra Belcastro e Battistini in attacco. L’importanza della sfida e l’aria del derby scaldano la prevendita cominciata mercoledì: subito oltre quota 150 biglietti venduti in poche ore.

La società ricorda che i biglietti possono essere acquistati, fino al termine del primo tempo, esclusivamente sulla piattaforma CiaoTickets. I prezzi sono 10 euro per la curva nord, 15 per la tribuna laterale e 25 per la tribuna centrale, nonché 12 euro per la curva sud destinata agli ospiti, tutti prezzi cui va aggiunto il diritto di prevendita. I bambini sotto i 12 anni dovranno acquistare un biglietto al costo di un euro (più prevendita). Le persone con disabilità con oltre il 74% di invalidità (anche coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento) dovranno fare richiesta del tagliando d’ingresso omaggio inviando una mail a sscancona@libero.it indicando i dati anagrafici della persona con disabilità e il certificato di disabilità; i dati anagrafici dell’accompagnatore, completi della mail e del numero di telefono. Biglietteria al PalaPrometeo aperta oggi (ore 10-14 e 18.30-21), domani (ore 10-21) e domenica (ore 10-15.15).

Giuseppe Poli