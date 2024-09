Guglielmo apre "Ancona barocca". Musica nei luoghi storici della città

Concerto inaugurale per la seconda edizione del Festival di musica e cultura nei luoghi storici ‘Ancona barocca’, promosso dalla Fondazione ‘Lanari’ con il sostegno di Comune, Regione Marche e UnivPM. L’appuntamento è per questa sera (ore 21) alla Chiesa del Gesù, dove è in programma il ‘Gran Gala per violino e orchestra’, atto conclusivo del Concorso internazionale interpreti ‘Marca Barocca 2024’. Ad esibirsi saranno i concorrenti ammessi alla finale, accompagnati dall’Orchestra Barocca delle Marche diretta da Federico Guglielmo. Al termine del concerto, che prevede l’esecuzione di brani di Giuseppe Tartini, saranno proclamati e premiati i vincitori. Il Premio di violino barocco ‘Tartini ad Ancona’ valorizza ed esalta il legame della città con il musicista, legame attestato dai molti suoi manoscritti presenti nel Fondo Musicale ‘Benincasa’: un tratto distintivo che il concorso valorizza assumendo l’esecuzione di quei lavori come prova della competizione. Presidente della giuria è lo stesso Federico Guglielmo, concertista di fama mondiale e specialista tartiniano assoluto. Al suo fianco nomi di primo piano dell’ambito esecutivo e della ricerca musicologica sul compositore, come Elisa Citterio, concertista internazionale e Sergio Durante, musicista e musicologo, presidente dell’Edizione Nazionale delle opere musicali di Tartini.