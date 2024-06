"Ho anche sperato di vincere subito. Ora le alleanze"

Si è presentata in municipio a Osimo già nel pomeriggio di ieri la candidata Michela Glorio, quando ha saputo che ormai la città sarebbe andata al ballottaggio con lei e la sua coalizione di centrosinistra in testa.

Si aspettava un risultato del genere?

"Mi aspettavo un risultato attorno al 40 per cento, è stato anche meglio. In realtà ho sperato di vincere al primo turno, a maggio, quando il candidato Francesco Pirani non riusciva a fare la quarta lista, ma nel giro di poco ha presentato nove liste ed è sceso in campo anche il presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Non immaginavo comunque che la forbice fosse così netta tra Pirani e Antonelli. Sicuramente sul voto ha giocato un ruolo importante la presenza del sindaco uscente Simone Pugnaloni e di Latini stesso dall’altra parte per Pirani". Dove ha ottenuto un risultato maggiore?

"In centro storico ho ottenuto quasi il 50 per cento, dove abito da alcuni anni. Il caso dell’installazione delle nuove antenne, contro cui un Comune può fare ben poco, cavalcata dall’opposizione contro di noi come amministrazione uscente, non ha giocato voti determinanti nella zona di via Molino Mensa, nonostante tutto quello che è stato detto e che magari gli altri si aspettavano. Anche lì ho primeggiato. Casenuove è l’unica sezione in cui non sono avanti a Pirani".

Cosa farà ora?

"Adesso si va avanti. Farò subito un appello alla città per votare i nostri contenuti. Sono più orientata a chiedere a Osimo di riunirsi attorno al nostro programma. Prima effettuerò un passaggio interno per decidere eventuali apparentamenti o meno. Mi appello anche agli elettori di Sandro Antonelli e alla forze moderate di centrosinistra. Sarò contenta di interloquire con loro come avevo fatto già con Achille Ginnetti (Progetto Osimo futura a sostegno di Antonelli, ndr) ad esempio".

Si sente soddisfatta di quanto fatto finora?

"Ho fatto il massimo che potevo, tanti incontri, tante strette di mano, tanto di tutto in queste settimane dure e piene di soddisfazione. Ho dato davvero tanto".

Come ha vissuto la due giorni del voto?

"Il fine settimana l’ho vissuto in maniera pacata. Sono stata a Casenuove da mia nonna. Ieri pranzo in famiglia, poi sempre in sede elettorale. Ci tengo poi a dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa dal risultato della mia lista personale, ha avuto un buon riscontro a livello di voti. E’ composta da tutte persone nuove e convinte. Sono davvero molto felice anche per questo".

Silvia Santini