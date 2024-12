"Humor nero per un bianco Natale", in scena arriva Romina Antonelli

Si rinnova l’appuntamento con l’Hemingway Theatre Winter, nel noto locale in piazza delle Monnighette a Jesi.

Oggi la proposta è doppia, visto che lo spettacolo in programma, ‘Humor nero per un bianco Natale’, di e con Romina Antonelli, andrà in scena alle ore 18 e alle ore 20.30. In mezzo, alle 20, si potrà ridere con la stand up comedy di Nicola Manzotti, Francesco Santoni, Angelica Latini, protagonisti dello spettacolo ‘Il Paradiso’.

Quello di Romina Antonelli, nota a livello nazionale (la si è vista anche a ‘Zelig’) è un spettacolo definito ‘tragicomico’.

Si parte da una frase dell’umorista Erma Bombeck: ‘Non c’è niente di più triste che svegliarsi la mattina di Natale e scoprire di non essere un bambino?’. Frase ripresa dalla Antonelli per il suo monologo, che evoca lo spirito natalizio, smarrito chissà dove, e con il senso dell’umorismo disinnesca la malinconia.

Letteratura, cinema e musica hanno raccontato il Natale spesso cogliendone i risvolti grotteschi, demenziali, patetici o surreali. Addobbi, presepi, tavole imbandite: tutto sembra ripetersi come un copione rassicurante. Combinando poesia e cultura pop la Antonelli ricompone con ironia questo immaginario calandolo nell’attualità di un mondo in mutamento.

Posti limitati. Evento su prenotazione (335362984).