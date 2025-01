"I 30km all’ora in via Esino?. Lì proprio non possiamo"

Il limite dei 30km/h su via Esino, teatro, a inizio gennaio, del tragico incidente che ha visto due coniugi perdere la vita. A chiedere l’applicazione del limite di velocità è stato il consigliere Dem Andrea Vecchi: "Oltre a quel tragico incidente, di recente se ne sono sfiorati altri sempre a causa dell’alta velocità e dei dossi presenti – ha detto Vecchi – Sarebbe importante fissare quel limite, seguendo anche l’esempio del Comune di Bologna che ha suscitato polemiche con il governo e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

In città le vie dove sono previsti e fissati per legge i 30 km/h di limite massimo di velocità sono via Grotte, che poi paradossalmente diventa via Esino, via Cialdini, via Astagno, via Redipuglia (con cinque scuole nei pressi), via Fossombrone e via Pesaro. Per ora quella misura su via Esino non sembra praticabile, almeno stando alle dichiarazioni dell’assessore competente: "La zona di via Flaminia, la statale, e dintorni non rientra nella casistica dove è praticabile quella misura – ha detto l’assessore Zinni – Aumenteremo i controlli, ma i 30km/h non li possiamo mettere lì".