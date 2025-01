I 50 anni del Liz Bar. Locale che ha fatto la storia. Brindisi con ospiti illustri

Pienone di gente, calici all’insù e un bel brindisi per celebrare i cinquant’anni di (florida) attività del Liz Bar, l’iconico "american bar" di Ancona che sorge all’angolo tra le vie XXV Aprile e Marini. Una parata di amici e clienti, ieri, hanno partecipato alla celebrazione voluta e pensata dal titolare Enzo Chionne assieme al figlio Alessandro, per festeggiare mezzo secolo di storia di un locale raffinato, sobrio e che fa della qualità un tratto distintivo. Dal mattino, decine di persone hanno fatto visita ai titolari che, per l’occasione, hanno offerto loro colazioni e aperitivi come segno di gratitudine per la fiducia e l’affetto dimostrato in questo lungo viaggio (che continua). Nel pomeriggio, il clou. E’ successo anche che, all’interno del Liz Bar, si siano ritrovate insieme alcune fasce tricolore. Dall’attuale sindaco Daniele Silvetti al predecessore Valeria Mancinelli, passando per Renato Galeazzi. E ancora tante personalità politiche come l’ex governatore Vito D’Ambrosio, avvocati, autorità civili e ancora personaggi come Rodolfo Giampieri, l’ex presidente dell’Autorità portuale. Festa doveva essere, festa è stata per Enzo e sua moglie Cesidia, assieme al figlio Alessandro, la moglie Dayana, parenti e amici di una vita. Buon compleanno, Liz Bar.