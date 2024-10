I Baracconi in anteprima. Vi sveliamo novità e giostre

Il Luna Park è pronto ad accendere le luci del divertimento. A Pian di Massiano sono già allestite le 122 attrazioni che da sabato fino al 10 novembre regaleranno emozioni a grandi e più piccoli. Vi sveliamo in anteprima le novità di questa nuova edizione dei Baracconi. Ad accompagnarci in questo “viaggio“ dell’intrattenimento il coordinatore Vincenzo La Scala.

Intanto il concorso. "In occasione di questa nuova edizione – spiega La Scala – gli operatori lanciano un nuovo il contest fotografico. Si chiama “Partecipa alla carica dei 101“ (tanti sono gli anni dei Baracconi), invitando a immortalarsi insieme al proprio animale domestico in uno

scatto al Luna Park. Le fotografie, che dovranno essere in formato orizzontale, potranno essere inviate entro il 25 ottobre all’indirizzo comunicazioneistituz@comune.Perugia.it. Le immagini più significative saranno

selezionate ed esposte. Ai partecipanti, che dovranno presentarsi il 30 ottobre nella tensostruttura della mostra fotografica saranno rilasciate cartelle sconto valide per le giostre".

E a proposito di giostre, ci sono due new entry: una è per i più grandi che amano il brivido e si chiama Kong. L’altra per i bambini. Una giostra romantica che evoca il volo in mongolfiera.

Tra gli appuntamenti di rito, le due mattinate dedicate alle persone diversamente abili, il 31 ottobre la festa di Halloween e il 6,7,8, novembre la tradizionale “Festa del Bambino“. "E sabato, nel primo pomeriggio per l’inaugurazione – annuncia La Scala – faremo le cose in grande: spettacolo con la Banda musicale e le majorette accompagnate dai dinosauri che passeggeranno all’interno della manifestazione. Alle 23,30 il tradizionale show pirotecnico".

Silvia Angelici