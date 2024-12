I biancoverdi tornano ad allenarsi: preoccupa Nanapere

Oggi si torna a sudare. Il Castelfidardo dopo la mini pausa per le festività natalizie torna ad allenarsi. La squadra di Marco Giuliodori - reduce dal pareggio di domenica in trasferta contro la Fermana, nell’ultima partita del girone di andata - si allenerà fino al 31 dicembre, poi il 1 gennaio libero e dal 2 si inizierà la settimana tipo che porterà alla ripresa del campionato fissata per domenica 5 gennaio. E sarà subito una prima del girone di ritorno tosta, perché i fidardensi saranno attesi dal derby di Senigallia contro la Vigor.

I fidardensi a metà campionato si ritrovano in nona posizione, con 22 punti frutto di sei vittorie e quattro pareggi (sette le sconfitte) e con quattro punti di vantaggio sulla zona playout. Oggi, alla ripresa, si valuteranno anche le condizioni di Emmanuel Nanapere. L’attaccante dei fidardensi, che ha segnato domenica a Fermo il gol del momentaneo vantaggio dei biancoverdi nel primo tempo (arrivato a quota sei centri in campionato, il bomber della squadra), è stato costretto a lasciare il campo nella ripresa per un affaticamento all’adduttore. Un secondo tempo dove è poi è arrivato il gol del pari dei canarini con Bianchimano che ha ‘bucato’ su punizione una barriera dei fidardensi non esente da colpe.

Vedremo se Nanapere ci sarà oggi alla ripresa degli allenamenti, mentre è totalmente recuperato Braconi dalla botta al piede ricevuta contro l’Ancona, fatto partire domenica dal primo minuto da Giuliodori contro la Fermana e che nel corso della frazione iniziale ha sfiorato anche la rete colpendo in un’occasione, di testa, la parte superiore della traversa.

Squalifiche. Oltre a Federico Alonzi della Vigor Senigallia che dovrà restare fuori per sei giornate, a proposito di squalifiche nel prossimo turno l’Isernia - avversario di un’Ancona che il 5 gennaio scenderà in Molise - dovrà fare a meno di Alan Damian Gimenez, fermato dal giudice sportivo per una giornata per doppia ammonizione.

Bolzan. Castelfidardo fatale per mister Ruben Dario Bolzan. L’ex tecnico dei fidardensi è stato esonerato lunedì dalla dirigenza della Fermana dopo il pareggio colto il giorno prima proprio contro i fidardensi. Al suo posto Fabio Brini. A proposito di panchine nel girone F di D sembra vicino alla Civitanovese mister Stefano Senigagliesi, ex Osimana.