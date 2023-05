I detriti in spiaggia Musone: allagamenti

Ruspe al lavoro in Riviera del Conero per rimuovere i chili di detriti sulle spiagge a Numana e Sirolo, città rivierasche che erano già quasi pronte per la stagione estiva ma che l’ondata di maltempo ha costretto a un dietrofront. Resta chiuso il ponte sul fiume Musone a Campocavallo, con masse di detriti e rami che ostruiscono tuttora il passaggio dell’acqua. Tutta la zona è allagata e impraticabile. Tantissime le polemiche dei frequentatori e non solo. Il presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini polemizza: "Colpa mia che non sia stato messo in salvaguardia il tratto del fiume Musone zona Campocavallo di Osimo che da sempre esonda. Dovevo far mettere intervento fra priorità le Regione Marche e prevedere un nuovo ponte nonostante che la riqualificazione del ponte è di competenza della Provincia mentre il fosso condivisa tra Comune e Consorzio di bonifica". Difficile la situazione anche nell’immediato entroterra. Il sindaco di Agugliano Thomas Braconi ha espresso la sua difficoltà: "Sono stati due giorni impegnativi, per i quali vorrei ringraziare tutte le strutture comunali e i volontari di Protezione civile che in questi giorni hanno lavorato e presidiato il territorio h24. Purtroppo quelli che una volta erano eventi eccezionali ormai stanno diventando sempre più una costante. Ieri sera abbiamo preso la decisione di chiudere oggi le scuole, come a Polverigi. Una scelta sempre difficile da assumere, ma che abbiamo ponderato attentamente. In caso di piogge ancora importanti e con un territorio ormai carico di acqua, si sarebbero verificate criticità molto più facilmente rispetto al giorno precedente". E’ stata sufficiente un’ ulteriore intesa pioggia tra le 18.30 e le 19.15 per allagare la zona del cimitero di Polverigi, tanto da dover chiudere la strada. I vigili del fuoco del distaccamento osimano hanno effettuato diversi interventi, chiamati anche da privati bisognosi di aiuto.