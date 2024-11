I dorici per fare 13 prima di Natale

Quella contro il Roma City sarà la tredicesima partita di questo campionato e l’Ancona vuole fare tredici centrando il successo sui romani. Un successo che potrebbe cambiare il suo campionato, magari innescando una volata di fine anno. E’ la prima di cinque partite che portano al giro di boa, la prima delle due che precederanno l’inizio ufficiale del calciomercato di riparazione, la prima delle tre in casa previste dal calendario fino alla pausa di Natale.

E in queste cinque giornate che mancano alla fine del girone di andata è chiaro che il Del Conero dovrà recitare un ruolo importante, per l’Ancona e per la sua classifica. Al di là delle condizioni non certo ottimali in cui si trova il manto erboso, che in alcune parti è stato rasato e riseminato la scorsa settimana. Lo stadio di Passo Varano e i tifosi biancorossi saranno le armi che l’Ancona dovrà sfruttare in queste ultime giornate del girone di andata, a cominciare proprio dalla sfida di domani. Gadda potrebbe riproporre l’undici di domenica scorsa ad Ascoli, ma ci sono alcuni dubbi: il primo riguarda l’impiego del 2006 Useini, reduce da due ottime prove contro L’Aquila e Atletico Ascoli, ma ieri fermato dalla febbre. Se oggi dovesse riuscire a farcela a partecipare alla rifinitura prevista al Del Conero in mattinata, sicuramente potrebbe essere convocabile e anche utilizzabile, altrimenti Gadda dovrà dare spazio a uno tra Savor e Azurunwa, ma non è escluso che tocchi a Mazzoni, altro 2006 di casa che finora non ha trovato spazio ma su cui lo staff tecnico sembra puntare parecchio. L’altro dubbio riguarda il portiere: Bianchi nelle ultime due partite s’è comportato bene, contro L’Aquila nel finale di partita ha anche salvato il risultato con una respinta di piede, ad Ascoli ha giocato con personalità e coraggio. Ma Laukzemis, under classe 2005 anche lui, sarebbe il portiere titolare. Le due partite con Bianchi tra i pali, però, sono coincise con altrettanti risultati positivi e dunque quest’ultimo sembrerebbe partire favorito per una maglia da titolare.

Nessun dubbio, invece, per la difesa, con Boccardi, Codromaz e Rovinelli provati anche ieri dalla parte dei titolari nella partitella di allenamento al Del Conero, così come su Pecci, Alluci, Gulinatti e Marino, sulla linea di centrocampo o poco più avanti (Alluci), mentre in attacco Gadda potrebbe affidarsi a Belcastro e Martiniello, oppure Alluci e Martiniello, ma anche Alluci e Amadori, nel caso volesse confermare il modulo utilizzato ad Ascoli. Ma non è escluso l’utilizzo di due trequartisti alle spalle dell’unica punta, e dunque in questo caso, Alluci e Belcastro insieme a uno tra Martiniello e Amadori. L’allenamento di rifinitura di stamattina dovrebbe servire a Gadda a risolvere gli ultimi dubbi di formazione. Dall’altra parte il Roma City che schiera a centrocampo l’ex dorico Luca Gelonese è una squadra che vanta giocatori esperti, come appunto Gelonese ma anche come l’attaccante Camilli, o il trentacinquenne centrocampista Alessandro Marchi, ex Bologna, Rimini, Samb e Vis Pesaro. Un successo affatto scontato, quello di domenica scorsa sul Fossombrone, con cui la formazione di mister Boccolini ha imposto l’alt a un Fossombrone lanciato all’inseguimento del primo posto. Per l’Ancona sarà l’occasione per cominciare a dare continuità al suo campionato.

Giuseppe Poli