I dubbi di mister Gadda tra under e infortunati

Allenamento al Dorico, per l’Ancona: viste le condizioni meteo instabili la squadra si ritroverà nella mattinata allo stadio di viale della Vittoria per l’ultimo appuntamento della settimana prima di quello di rifinitura, previsto domani al Del Conero. Anche ieri la squadra s’è allenata al Coppo, out gli infortunati Magnanini e Gianelli: per quest’ultimo, che martedì durante la ripresa degli allenamenti, in campo al Coppo ha rimediato una distorsione alla caviglia, si attende che la caviglia si sgonfi per poter valutare le condizioni dell’articolazione. Il centrocampista sarà comunque out per la partita di domenica ad Ascoli, mentre rientra a disposizione Sambou. Anche Ramires in settimana è tornato ad allenarsi con i compagni.

Quanto alla formazione che Massimo Gadda farà scendere in campo domenica contro l’Atletico, i dubbi sono diversi e riguardano vari reparti. Il primo è quello dei portieri. Vero che Bianchi domenica scorsa è stato impegnato in lavoro di routine, ma s’è comportato bene e potrebbe essere riconfermato per la prossima gara. Laukzemis viene considerata la prima scelta ma il suo momento di "pausa" potrebbe estendersi anche a domenica. Una scelta difficile, che probabilmente Gadda porterà fino a domenica mattina, prima della partita. Difficile che tra i pali venga dato spazio al 2006 Bellucci, anche perché l’altro 2006 scelto e schierato domenica scorsa, cioè il baby biancorosso Useini, ha giocato una partita assolutamente all’altezza della situazione ed è probabile che venga riconfermato.

Con Useini in campo da mezzala, il giocatore sacrificabile potrebbe essere, dunque, Sare, proprio come domenica scorsa, per un centrocampo che replicherebbe quello visto all’opera nel primo tempo contro L’Aquila, quindi con Pecci a destra, Marino a sinistra, e in mezzo Useini, Gulinatti e Alluci. Il terzo slot under, in questo caso, sarebbe quello di Marino. C’è però anche la possibilità che da mezzala giochi Sare e che Gadda provi Useini da esterno a sinistra. In questo caso il terzo slot under sarebbe quello di Amadori in attacco. Dunque: Laukzemis o Bianchi in porta – sono entrambi 2005 ai fini dei calcoli under –, difesa a tre confermata con Boccardi, Codromaz e Rovinelli, in gran spolvero contro L’Aquila, centrocampo come sopra con le due opzioni: se giocano Useini e Marino, attacco come domenica scorsa con Martiniello e Belcastro. Altrimenti Amadori al posto di uno dei due.

Intanto l’Atletico Ascoli si avvicina all’appuntamento di domenica forte del successo confermato mercoledì scorso sull’Avezzano: dal 3-0 fissato al 28’ del primo tempo, infatti, i bianconeri sono arrivati al 4-2 finale. Mister Seccardini ha fatto poco turnover, almeno all’inizio, salvo sfruttare nella ripresa tutti i cambi a sua disposizione, dopo essere andato a segno con Traini per la quarta volta dopo il 3-0 maturato nella prima parte dell’incontro, poi sospesa. Una squadra estremamente in fiducia e in salute, l’Atletico Ascoli, che con questi tre punti s’è insediato al terzo posto in classifica a una sola lunghezza da Samb e Fossombrone. Per i dorici sarà indispensabile almeno ripetere la prestazione offerta contro L’Aquila, magari riuscendo anche a sbloccarsi in attacco, condizione indispensabile per poter tornare a vincere.

Giuseppe Poli