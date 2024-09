I luoghi natii di Gaspare Spontini ospitano tre gionri di iniziative

Tre giorni di iniziative nel nome del compositore Gaspare Spontini nei suoi laghi natii. Si inizia domani (ore 21) con il concerto "Gaspare Spontini e il diario ritrovato" nella splendida cornice del giardino della Casa Museo.

Uno spettacolo narrato e suonato sul grande Maestro e a cura della banda musicale "L’Esina". In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella chiesa di Santo Stefano Protomartire. Per l’occasione il Museo Spontini sarà aperto alle visite (gratis per i residenti del Comune). Sabato e domenica poi nell’incantevole borgo collinare di andrà in scena "Viaggio in Italia", ispirato al "Grand Tour" dell’800, viaggio in cui l’aristocrazia dell’epoca attraversava l’Italia per perfezionare la propria conoscenza. Sabato si inizierà alle 16 nella Casa Museo Spontini con "Magnifiche presenze".

Nelle stanze del museo, i visitatori incontreranno alcuni personaggi del passato che renderanno la loro visita piena di suggestioni. Alle 21 poi, nella terrazza del Museo, spazio a "Una sera a casa Spontini", per celebrare l’amore di Celeste e Gaspare tra musica, danza e teatralizzazioni.

Attori, musicisti e rievocatori in abiti storici, celebreranno la storia d’amore dei due coniugi. Domenica dalle 16 alle 20, nel vicino parco Colle Celeste "Giuochi e passatempi a Colle Celeste" con danze, ensemble di musica dal vivo, letture ad alta voce, didattica militare, erbe e rimedi naturali con la guaritrice e l’angolo artistico dove realizzare schizzi o racconti poetici. Alle 17 e alle 18,30 la contessa Celeste Erard Spontini accompagnerà il pubblico in una passeggiata nel parco tra aneddoti e curiosità.

sa. fe.