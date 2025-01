I Musaico "raccontano" i Nomadi. C’è Cilloni, il cantante della band

Oggi è una giornata importante per il Nomadi Fans Club - Stop the world ‘Giuliana Belfiori’ di Chiaravalle. L’annuale pranzo di beneficenza avrà un ospite di eccezione, Yuri Cilloni, l’attuale cantante dei Nomadi, erede quindi dell’indimenticabile Augusto Daolio. Ma, naturalmente, non mancherà la musica.

L’appuntamento è al Teatro della Luna di Polverigi, dove al termine del raduno conviviale è in programma l’esibizione acustica dei Musaico, ovvero Marco Petrucci e Francesco Ferrandi. I due racconteranno e canteranno le canzoni che hanno scritto per i Nomadi in oltre trent’anni di collaborazione artistica con la storica band emiliana, portando gli spettatori dentro quello che si può definire un vero e proprio pezzo di storia della musica italiana.

Una presenza, quella della voce della più longeva band nostrana, che testimonia il grande lavoro svolto dai volontari del Fans Club chiaravallese, da sempre attivissimi nell’organizzazione di eventi benefici. In questa occasione i proventi verranno devoluti a Christian Cialona, un ragazzo affetto da una rara leucodistrofia, e all’Associazione ‘Il Baule dei Sogni’.

Ovviamente l’attesa è grande per l’arrivo di Yuri Cilloni, dal 2017 frontman dei Nomadi. Cilloni ha ereditato dal padre la stima sconfinata per i Nomadi. Prima è stato un semplice fan, poi ha fatto parte dei Lato B, una cover band del gruppo. Ed è proprio durante un concerto dei Lato B che fu notato da Beppe Carletti, leader dei Nomadi, a cui piacque tantissimo perché gli ricordava molto Augusto Daolio. Info 3515693571 e 3331866379.