I Portuali non sbagliano, il Moie nemmeno

STAZIONE

0

MONDOLFO MAROTTA

3

STAZIONE: Bottaluscio, Masi, Coppi Markiewicz (29’ pt Caruso), Staffolani, Pizzuto, Marini (1’ st Strologo), Gyabaa, Karalliu (1’ st Giri), Pesaresi (40’ st Lassi), Camilloni, Gelli (1’ st Giuliani). All. Michettoni.

MONDOLFO MAROTTA: Montesi, Pacenti (22’ st Creatore), Gregorini, Morganti, Tamburini, Scrosta, Orciani (45’ pt Marino), Marconi, Paolini, Pantaleoni (12’ st Tiriboco), Rragami. All. Spuri.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Reti: 8’ pt Paolini, 45’ pt Marconi, 10’ st Rragami.

Lo scontro salvezza premia l’Atletico MondolfoMarotta che espugna nettamente Osimo Stazione. Avvio d’anno da dimenticare invece per la squadra di Michettoni che va in svantaggio dopo appena una manciata di minuti dal fischio d’inizio. Paolini si fa trovare pronto sfruttando una leggerezza della difesa di casa. I locali potrebbero pareggiare con Pesaresi, ben servito da Masi, ma centra in pieno il volto di Montesi. Prima del duplice fischio arriva il raddoppio siglato da Marconi dal limite dell’area che trova la deviazione determinante che spiazza Bottaluscio. Camilloni a inizio ripresa è insidioso su calcio piazzato, ma il portiere ospite respinge. Al 10’ l’episodio che di fatto chiude il match: l’arbitro annulla per fuorigioco la rete di Giuliani, fra le proteste biancoverdi, e sul capovolgimento di fronte Rragami trova il 3-0.