I ragazzi delle Montessori a lezione di ambiente

Un percorso virtuoso, tra Marche Multiservizi Falconara, scuole e Comune, nell’ambito della giornata mondiale dell’Ambiente e sfociato, nelle scorse settimane, con alcune iniziative di sensibilizzazione contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti, mentre giovedì è stata la volta della piantumazione di alcune roverelle: due nel giardino della scuola Montessori, le altre negli spazi verdi di Marche Multiservizi Falconara, nella sede di via Marconi, dove la società dell’igiene ambientale ha messo a dimora anche quattro lecci su iniziativa dell’amministratore unico Giovanna Fraternale. Proprio il personale di Marche Multiservizi Falconara ha aiutato i ragazzi nella piantumazione. Era presente l’assessore alla Scuola Ilenia Orologio. Le piante e in particolare gli alberi, come sottolineato anche dal neurobiologo Stefano Mancuso in una recente intervista, sono un ottimo strumento per combattere gli effetti del riscaldamento globale.

"È chiaro – ha affermato – che le piante sono la soluzione concreta al problema del riscaldamento globale per la loro capacità di assorbire anidride carbonica. Significa che abbiamo in mano una soluzione straordinaria, bisogna soltanto far capire quanto lo è. Siamo ossessionati dalla tecnologia e invece il futuro sarà fatto di tecnologie basate sulla vita, perché ad oggi un euro investito in alberi è mille volte più redditizio di qualsiasi altra spesa. A volte penso che se chiamassimo gli alberi ‘colonnine ad alta efficienza per assorbimento di anidride carbonica’ avremmo subito molti più soldi da usare per i rimboschimenti". Marche Multiservizi Falconara, assieme al Comune, sta portando avanti con le scuole una serie di iniziative votate alla tutela dell’ambiente, alcune delle quali passano dal corretto smaltimento dei rifiuti.

Di recente erano stati consegnati alle scuole dei contenitori per la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.