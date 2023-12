I Simple Minds sbarcano sulla Spiaggia di velluto

La leggenda dei Simple Minds in concerto a Senigalliail 1 luglio 2024. Un tour tra i più attesi quello della band capitanata da Jim Kerr che il primo luglio del prossimo anno alle 21 salirà sul palco di Piazza Garibaldi di Senigallia. Negli ultimi 10 anni i Simple Minds hanno riacceso la magia che li ha resi una forza artistica vitale, si sono trovati ad essere citati da artisti più giovani e a suonare per decine di migliaia di persone ogni anno, in tutto il mondo.

La richiesta di vedere la band esibirsi in noti successi, tra cui "Promised You a Miracle", "Glittering Prize", "Someone Somewhere in Summertime", "Waterfront", "Alive and Kicking", "Sanctify Yourself" e "Don’t You Forget About Me", è cresciuta di anno in anno e a luglio faranno tappa sulla spiaggia di velluto. Il gruppo formato da Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce), nel 2024 toccherà quattro città dello stivale, tra queste, Senigallia.

"I concerti sono la linfa vitale dei Simple Minds, è dove noi e il nostro pubblico prendiamo vita e vigore attraverso la musica. A distanza di quattro decenni da quando siamo partiti, questo tour globale dimostrerà che i Simple Minds sono ancora vivi e vegeti!", ha dichiarato Jim Kerr. Quello che sarà presentato in piazza Garibaldi è uno show che mixa i brani dell’ultimo album e i grandi classici.

Il loro album più recente e acclamato dalla critica, "Direction of the Heart", ha raggiunto la posizione numero 4 nella classifica degli album del Regno Unito e la top 10 in diversi territori.

Recensendo l’album, Mojo ha descritto l’energia della band come "immutata", mentre altri critici hanno lodato la resistenza e la creatività costante del gruppo.

Un appuntamento imperdibile pronto a sbloccare i ricordi di tre generazioni, in una serata tutta da vivere nella splendida cornice di piazza Garibaldi che per una notte farà da cornice a uno dei gruppi che ha fatto e continua a fare la storia della musica. Il concerto è organizzato da best eventi in sinergia con il Comune di Senigallia. I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation www.livenation.it dalle 10 di lunedì 4 dicembre e sui circuiti TicketOne www.ticketone.it Ticketmaster www.ticketmaster.it, Vivaticket www.vivaticket.com e Ciaotickets www.ciaotickets.com dalle ore 10 di martedì 5 dicembre.