I sommozzatori puliscono i fondali

Torna ad Ancona l’iniziativa che ha l’obiettivo di pulire i fondali della riviera del Conero. Per il quinto anno consecutivo, il 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, inizierà "Pulifondali e pulispiagge", un evento nazionale promosso dalla Fipsas. L’appuntamento - si comincia dalla scogliera naturale del Trave a Portonovo - sarà coordinato dall’Asd Komaros Sub Ancona e vedrà il supporto logistico del Comando della Capitaneria di porto di Ancona. Per la prima volta, inoltre, parteciperanno anche i sommozzatori del reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Ancona e si metterà a disposizione dell’iniziativa anche Tiziana Martinelli, campionessa di pesca in apnea e attuale ct della nazionale femminile di Fipsas. Gli apneisti saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti plastici, mentre i sommozzatori, dotati di autorespiratore, saranno incaricati di rimuovere i rifiuti più insidiosi tra gli scogli. La raccolta e il trasporto a terra dei rifiuti sarà affidata a "Garbage Group",