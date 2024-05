I Supereroi prendono in pugno il Foro Annonario. L’Heroes bus assaltato da genitori e bambini

Sulla spiaggia di velluto sbarcano i supereroi. Il bus di Heroes è arrivato alle 16 al Foro Annonario accolto dall’entusiasmo di grandi e piccini. Catwoman, Batman, Superman e l’Uomo ragno hanno animato il pomeriggio dei tanti che si sono messi in fila per scattarsi un selfie con i supereroi ed ammirare le loro acrobazie. Quella di Senigallia è stata la quarta di cinque tappe per il bus di Heroes che il prossimo week-end si fermerà a Frascati. Un evento inaspettato che ha animato il centro storico per un pomeriggio. Heroes fa parte degli eventi in programma nel cartellone primaverile senigalliese che ieri proponeva anche il Festival del Gusto in programma ieri e oggi nell’ex Pescheria del Foro Annonario: giunto alla seconda edizione, il Festival del gusto si presenta come un "contenitore" all’interno del quale si svolgeranno attività volte alla divulgazione dell’analisi sensoriale, insegnando al consumatore ad utilizzare efficacemente i propri sensi per riconoscere ed apprezzare i prodotti agroalimentari di alta qualità del territorio ed oltre. Gli assaggiatori professionisti, grazie alla conoscenza approfondita dei prodotti, spiegheranno come utilizzare i cinque sensi per cogliere odori, sapori, colori e sensazioni tattili i quali verranno associati a pregi o difetti del prodotto. L’intento è cambiare l’approccio del consumatore, affinché possa riconoscere la qualità per una scelta consapevole. Un festival dedicato al Gusto nella città Gourmet che vanta Cinque Stelle Michelin in 16 chilometri di lungomare. Supereroi e enogastronomia per una città sempre più in vetrina e scelta come location dove ambientare la fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo mio’: le riprese, con il protagonista Marco Bocci, riprenderanno lunedì in attesa di finire sul piccolo schermo. E la prossima settimana sarà anche quella decisiva per Rds Summer Festival che ufficilializzerà i nomi degli ospiti.