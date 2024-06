I turisti stranieri conquistati dalle Due Sorelle

I turisti stranieri amano le Due Sorelle, il Conero in generale, ma soprattutto il tragitto che li porta a quelle due meraviglie sul mare. Lo testimoniano le tantissime richieste arrivate già per questo giugno ai Traghettatori del Conero che si impegnano per dare loro questo servizio. "L’esperienza più gettonata è sicuramente la panoramica verso le Due Sorelle – confermano -. Quest’anno notiamo tanti turisti stranieri, di già, molti spagnoli. Sono attratti dal turismo green, si innamorano quando vedono il nostro litorale meraviglioso in barca e ascoltano la sua storia. Tanti, italiani e non, vogliono poi partecipare al Tarta day, l’emozionante liberazione di tartarughe con partenza dal porticciolo di Numana, c’è tantissima richiesta". Un’avventura marina che attrae sempre tante famiglie con bambini al seguito che amano il contatto con la natura e gli animali: "Ci sono molte coppie, per lo più, poche le comitive", aggiungono. Coloro che raggiungono la Riviera del Conero spesso hanno studiato su siti e cartine la storia della loro meta di viaggio e poi rimangono estasiati nell’apprendere sul posto curiosità e bellezze celate dal monte. Spesso capita di avvistare delfini, segno che le acque sono pulite, attrazione filmata da tanti turisti e ripostata sui canali social. In programma per quest’estate tante iniziative sulle barche, tra cui aperitivi con cozze e vino e minigite all’alba. Impossibile, per ora, trarre un vero bilancio dell’attività rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso quando influì anche il meteo ma per ora promette bene. Si guarda già ad agosto, alla settimana di Ferragosto soprattutto, e alla destagionalizzazione dell’offerta per sfruttare al massimo anche settembre con le stesse gite in barca.

"Dopo l’aumento degli arrivi degli stranieri nel 2023 (più 6,71% rispetto al 2022), anche a giugno 2024 si mantiene elevato l’arrivo degli stranieri, grazie al lavoro di tutti i sirolesi e all’attività di promozione dell’Amministrazione comunale – dice il sindaco Filippo Moschella -. Sirolo poi ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento. Stylosophy, rivista quotata di lifestyle e viaggi, l’ha inserita tra le più belle città italiane da scoprire quest’estate".

Silvia Santini