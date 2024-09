I vacanzieri promuovono la città: dall’accoglienza ai grandi eventi

La spiaggia di velluto promossa sul web, recensioni a cinque stelle per strutture, eventi e monumenti. Senigallia raccoglie i frutti del lavoro in sinergia tra operatori, ristoratori e Amministrazione Comunale. Le recensioni lasciate dai turisti nei mesi estivi descrivono una città a 5 stelle. Tra le preferenze, la Rocca a sorpresa supera la Rotonda a Mare. Promossi a pieni voti anche i ristoranti della città, oltre agli chef stellati, a ricevere cinque stelle nelle preferenze di Tripadvisor ci sono anche il ristorante ‘Da Seta’ e ‘Nana Piccolo Bistrot’, buone anche le recensioni per la gran parte dei locali della spiaggia di velluto dove a ricevere molti apprezzamenti sono anche gli aperitivi negli stabilimenti balneari. Tra le recensioni c’è chi scrive ‘Senigallia state of mind, la vacanza ha superato le nostre aspettative. Abbiamo anche suggellato il nostro amore con un lucchetto sotto lo sguardo attento della Penelope di Senigallia’.

Non manca qualche nota stonata, i turisti apprezzano la bellezza di piazza Garibaldi ma sottolineano la mancanza di locali adiacenti alla piazza: ‘Ci sono solo ristoranti. Un peccato non potersi sedere in piazza come ormai avviene un po’ ovunque, perché è davvero bellissima’. E se per la Rotonda si arriva quasi a punteggio pieno, ‘Conserva il suo fascino’, scrivono in molti, promossa a pieni voti la Rocca Roveresca dov’è stata apprezzata anche la presenza dell’ascensore, installato qualche mese fa proprio per rendere il monumento accessibile a tutti. Tra i luoghi frequentati e recensiti dai turisti spuntano a sorpresa anche la cantina dell’Opera Pia Mastai Ferretti e alcune aziende agricole oltre a varie cantine dell’entroterra dove a certificare che il turismo non è solo spiaggia ma anche entroterra.

Tra i comuni dell’hinterland svettano Corinaldo e Palazzo di Arcevia, il primo con la sua singolare scalinata oltre al Santuario e la casa di Santa Maria Goretti, mentre per il secondo, la rarità di essere sviluppato in verticale, particolare che lo rende visibile anche in lontananza. Un’estate che in più di un’occasione ha portato le strutture ricettive a esserel sold out.

Recensioni che si uniscono ai dati snocciolati dalle associazione di categoria che parlano della Spiaggia di velluto come la regina dell’estate marchigiana con numeri tutti in positivo.