I vandali del Natale. Danni a bacheca e albero

Altro giro, altra scorribanda in piazza Salvo d’Acquisto. "Potrebbero essere stati dei giovanissimi, che presi singolarmente non farebbero del male ad una mosca ma che, in gruppo, si trasformano in vandali", mormorano le persone civili che frequentano lo slargo attrezzato di Ancona. Avrebbero avuto ben altre intenzioni invece coloro che, nella notte tra venerdì e sabato, se la sono presa con gli arredi e con gli addobbi predisposti per le feste. In un primo momento hanno distrutto la bacheca degli annunci del Comune. L’amara sorpresa al mattino, quando in piedi era rimasto soltanto lo scheletro metallico e, a terra, i vetri in frantumi, chiaro segnale del loro passaggio. Non paghi, però, non si sono limitati a quel gesto privo di senso. Anzi, se la sono presa persino con l’albero di luci di Natale – installato al centro della piazza – finendo per rovinarlo. Non solo hanno abbattuto i paletti di legno che lo delimitavano, ma hanno anche deteriorato i fili in cui scorre l’energia elettrica.

Tra i primi a denunciare, di buon mattino, Roberto Cardinali, titolare della nota tabaccheria Manhattan e speaker, per un vita, dell’Ancona Calcio. In un commento sibillino sui social, cui ha allegato le foto dell’accaduto, ha lasciato intendere il suo malcontento. "E comunque ci stiamo iniziando davvero a rompere", ha scritto. Per poi integrare, quando contattato dal Carlino, spiegando che il raid vandalico aveva come ignobile obiettivo "l’albero di Natale e la bacheca annunci del Comune". Sospetti? Magari qualcuno ce n’è pure. Ma si spera piuttosto nelle telecamere affinché i responsabili vengano individuati. E dire che lo stesso Cardinali, a giugno, era stato vittima di un furto clamoroso nella sua attività, con i malviventi in fuga con 15mila euro di sigarette e la rimanenza di cassa. Per non parlare dei danni al locale, conseguenza dell’estintore aperto che aveva distrutto materiali da cartoleria e cancelleria.

In questa brutta vicenda, c’è soltanto una "buona" notizia. Annunciata da The Voice, Roberto Cardinali in serata: "A tempo di record l’albero è stato rimesso in piedi e la bacheca è stata messa in sicurezza – ha aggiunto –. Grazie a tutti quelli che si sono adoperati per sistemare in fretta i danni".