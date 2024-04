Il bus deve fare una brusca frenata: il controllore cade e si ferisce

L’autobus deve fare una frenata improvvisa e a rimetterci è stato il controllore. Si trovava a bordo del mezzo urbano della Conerobus quando ha perso l’equilibrio cadendo su un seggiolino. Il controllore è finito con il viso e il tronco sulla seduta e ha riportato un trauma toracico. È successo ieri mattina, al semaforo che si trova tra via Torresi e piazza Ugo Bassi. Il mezzo pubblico, con i passeggeri a bordo, era appena ripartito quando ha frenato bruscamente perché il traffico non scorreva. Il controllore è caduto rovinosamente ed è stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla, inviata sul posto dal 118. Ha riportato un codice di media gravità. Dopo la caduta il mezzo pubblico si è fermato e l’autista è corso in auto del collega.