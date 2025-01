Il cacciatore ferito da una fucilata rischia di perdere un occhio

Dovrà affrontare una visita oculistica specialistica il cacciatore di 66 anni rimasto ferito da un colpo di fucile giovedì mattina, a Morro d’Alba, mentre partecipava ad una battuta di caccia di colombaccio. I pallini che lo hanno colpito al volto e al collo infatti sono andati molto vicino alla sfera oculare e potrebbero aver lesionato qualche nervo ottico che potrebbe compromettere la sua vista. Per questo i medici hanno richiesto una consulenza oculistica.

L’uomo, originario di Montemarciano, ieri era ancora in sala emergenza del pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dove il personale sanitario lo ha sottoposto a tutte le visite previste prima di avere un quadro definitivo. Non sarà possibile ancora dimetterlo. Non ha criticità e le sue condizioni sono ritenute discrete. I carabinieri attendono che si rimetta prima di parlare con lui e raccogliere la testimonianza di quanto accaduto.

Il cacciatore giovedì si trovava nelle campagne della zona Sant’Amico, in compagnia di un altro appassionato di doppietta, quando sarebbe partito un colpo accidentalmente, dal suo fucile. Così avrebbe detto ai primi soccorritori chiamando lui stesso il 118 per farsi soccorrere. L’incidente è avvenuto attomo alle 10. I pallini hanno raggiunto il 66enne sulla parte sinistra del volto e del collo e hanno penetrato la pelle in profondità. Si è sfiorato il dramma perché i pallini potevano arrivare agli occhi o peggio ancora al cuore.

A bordo dell’eliambulanza il cacciatore è stato portato al pronto soccorso di Torrette con un codice di massima gravità. I pallini per fortuna non hanno raggiunto organi vitali. I carabinieri indagano per lesioni colpose. Sono stati sequestrati due fucili, quello del ferito e anche quello del suo amico. Verranno analizzati per capire da quale delle due armi sia effettivamente partito il colpo.

ma. ver.