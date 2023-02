Il Carnevalò torna in centro: pronta l’invasione di maschere

Torna il Carnevalò, il Carnevale nel cuore della città. Un evento che ad Ancona mancava da tre anni a causa della drammatica pandemia da Covid che di fatto ha reso impossibile organizzare la festa. Tornano dunque anche le maschere del Carnevale a colorare il centro cittadino nella giornata del 19 febbraio prossimo, ossia nella domenica che precede il martedì grasso. Dopo lo stop obbligatorio nel febbraio 2020 tre anni, con il primo e durissimo lockdown, finalmente le maschere ritorneranno a popolare corso Garibaldi e piazza Cavour, dando vita a uno degli appuntamenti più apprezzati dagli anconetani.

Un evento effettivamente molto sentito in città che in passato, a parte la parentesi pandemica, aveva conosciuto edizioni molto tribolate a causa del maltempo. In un paio di edizioni fu addirittura praticamente impossibile organizzare il Carnevalò per questo motivo.

Quest’anno si spera che la giornata del 19 febbraio possa accogliere quanti più visitatori, i bambini e le famiglie in particolare, per assistere alla festa colorata lungo il corso principale. Il programma di ‘Ancona in Maschera’ è ancora in via di completamento e al momento vede al lavoro il personale dell’assessorato alla Partecipazione Democratica. Tra le particolarità più attese c’è lo svolgimento di un tragitto mascherato in partenza alle 15,30 che sfilerà lungo corso Garibaldi; alle 16,30 sul palco che sarà allestito in piazza Cavour saranno proposti una serie di eventi e la grande festa si concluderà al tramonto con lo spettacolo delle fontane danzanti: "Siamo contenti di poter finalmente riproporre alla città questo appuntamento attesissimo da grandi e piccini e che fa parte delle nostre tradizioni – spiega l’assessore alla partecipazione democratica, Stefano Foresi -. Un momento di festa da vivere insieme dopo le difficoltà degli scorsi anni. Una attenzione particolare la rivolgeremo ai più piccoli che avranno modo di festeggiare appieno il carnevale".

E a proposito di bambini, la giunta comunale nella sua ultima seduta, ha deliberato anche il patrocinio a ‘Carnevalando’, un evento promosso dalla parrocchia di San Gaspare a Brecce Bianche, previsto per il 18 febbraio prossimo.

Tornando alla questione del maltempo, non è ancora stato resa nota l’eventuale possibilità di riprogrammare l’evento per la domenica successiva qualora le condizioni non ne consentano il regolare svolgimento nella data fissata da calendario.